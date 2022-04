Randonnée équestre: Forêt Domaniale du Trait Maulévrier Beuzevillette Beuzevillette Catégories d’évènement: Beuzevillette

Seine-Maritime

Randonnée équestre: Forêt Domaniale du Trait Maulévrier Beuzevillette, 24 avril 2022, Beuzevillette. Randonnée équestre: Forêt Domaniale du Trait Maulévrier Beuzevillette

2022-04-24 – 2022-04-24

Beuzevillette Seine-Maritime Beuzevillette La structure équestre propose une randonnée d’une journée dans la forêt domaniale du Trait Maulévrier aux côtés d’Elodie, accompagnatrice de tourisme équestre. 8h30 : Rendez-vous à la structure à Beuzevillette.

Trouville-Alliquerville, Saint-Nicolas de la Haie, Saint Arnoult, Sainte Gertrude, Forêt du Trait-Maulévrier. Vers midi, pique-nique tiré du sac.

Retour à Beuzevillette aux alentours de 17h15. Tarifs :

Cavalier adhérent louant un cheval : 50 euros.

Cavalier non-adhérent louant un cheval : 65 euros.

5 chevaux sont disponibles pour la location. Cavalier propriétaire ayant son cheval à la structure : 20 euros.

Cavalier adhérent venant avec sa monture : 30 euros.

Cavalier non-adhérent venant avec sa monture : 40 euros. Un acompte de la moitié de la prestation sera demandé au moment de l’inscription. La structure équestre propose une randonnée d’une journée dans la forêt domaniale du Trait Maulévrier aux côtés d’Elodie, accompagnatrice de tourisme équestre. 8h30 : Rendez-vous à la structure à Beuzevillette.

Trouville-Alliquerville,… +33 6 25 50 30 18 http://www.lescavaliersdufeugres.fr/ La structure équestre propose une randonnée d’une journée dans la forêt domaniale du Trait Maulévrier aux côtés d’Elodie, accompagnatrice de tourisme équestre. 8h30 : Rendez-vous à la structure à Beuzevillette.

Trouville-Alliquerville, Saint-Nicolas de la Haie, Saint Arnoult, Sainte Gertrude, Forêt du Trait-Maulévrier. Vers midi, pique-nique tiré du sac.

Retour à Beuzevillette aux alentours de 17h15. Tarifs :

Cavalier adhérent louant un cheval : 50 euros.

Cavalier non-adhérent louant un cheval : 65 euros.

5 chevaux sont disponibles pour la location. Cavalier propriétaire ayant son cheval à la structure : 20 euros.

Cavalier adhérent venant avec sa monture : 30 euros.

Cavalier non-adhérent venant avec sa monture : 40 euros. Un acompte de la moitié de la prestation sera demandé au moment de l’inscription. Beuzevillette

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Beuzevillette, Seine-Maritime Autres Lieu Beuzevillette Adresse Ville Beuzevillette lieuville Beuzevillette Departement Seine-Maritime

Beuzevillette Beuzevillette Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beuzevillette/

Randonnée équestre: Forêt Domaniale du Trait Maulévrier Beuzevillette 2022-04-24 was last modified: by Randonnée équestre: Forêt Domaniale du Trait Maulévrier Beuzevillette Beuzevillette 24 avril 2022 Beuzevillette seine-maritime

Beuzevillette Seine-Maritime