Randonnée équestre et repas – 35ème anniversaire de l’ADAC Arnac-la-Poste Arnac-la-Poste Catégories d’évènement: ARNAC LA POSTE

Haute-Vienne

Randonnée équestre et repas – 35ème anniversaire de l’ADAC Arnac-la-Poste, 29 mai 2022, Arnac-la-Poste. Randonnée équestre et repas – 35ème anniversaire de l’ADAC Arnac-la-Poste

2022-05-29 08:30:00 08:30:00 – 2022-05-29 17:00:00 17:00:00

Arnac-la-Poste Haute-Vienne Arnac-la-Poste Départ vers 9h depuis la carrière de l’association. Tarifs : randonnée seule : 5€, randonnée + repas : 20€. Sur inscription. ADAC : 05 55 76 80 95 / 06 76 13 81 29 / annedoirisse@yahoo.fr Pour les cavaliers et meneurs rassemblement à la carrière vers 8h30 pour un départ pour une randonnée de 2h environ avant un retour à 11h pour ceux qui voudront assister à la célébration par Monseigneur Bozo évêque de Limoges, ou retour avant midi pour la bénédiction des chevaux pour ceux qui n’assisterons pas à la célébration.

Un repas suivra à la salle des fêtes, nous serons accompagnés par “les trompes Nontronnaises” Départ vers 9h depuis la carrière de l’association. Tarifs : randonnée seule : 5€, randonnée + repas : 20€. Sur inscription. ADAC : 05 55 76 80 95 / 06 76 13 81 29 / annedoirisse@yahoo.fr Arnac-la-Poste

dernière mise à jour : 2022-04-20 par OT du Haut Limousin

Détails Catégories d’évènement: ARNAC LA POSTE, Haute-Vienne Autres Lieu Arnac-la-Poste Adresse Ville Arnac-la-Poste lieuville Arnac-la-Poste

Randonnée équestre et repas – 35ème anniversaire de l’ADAC Arnac-la-Poste 2022-05-29 was last modified: by Randonnée équestre et repas – 35ème anniversaire de l’ADAC Arnac-la-Poste Arnac-la-Poste 29 mai 2022

Arnac-la-Poste