Les Bordes 89500, Les Bordes
Randonnée équestre et pédestre

Les Bordes

Randonnée équestre et pédestre Les Bordes, 21 novembre 2021

2021-11-21 09:00:00

Les Bordes 89500 Les Copains d’Abord organisent une randonnée équestre et pédestre aux Bordes, ouverte aux cavaliers, attelages et marcheurs sur réservation (places limitées). Parcours fléché de 15 km.

Café offert avant départ.

Dégustation du Beaujolais Nouveau accompagné de charcuterie et fromages à l’arrivée. Accueil à partir de 9h à la Grange aux Malades 89500 LES BORDES. Bulletin d’inscription ci-joint.

