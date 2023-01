Randonnée équestre et pédestre Bourgougnague Bourgougnague Bourgougnague Catégories d’Évènement: Bourgougnague

Randonnée équestre et pédestre Salle des fêtes Bourgougnague Lot-et-Garonne

2023-03-05

Lot-et-Garonne Bourgougnague 10 10 EUR L’association Lo Viltage, en partenariat avec le Groupement Randonneurs Équestres du Lot-et-Garonne, vous propose différentes randonnées équestres et pédestres. Les randonneurs pourront choisir entre un de 9,5 ou de 11 km. Les cavaliers auront le choix entre un parcours de 21 ou de 27 km et devront présenter obligatoirement soit leur licence FFE ou soit remplir la fiche d’inscription. Possibilité de rester manger sur place. L’association Lo Viltage, en partenariat avec le G.R.É du Lot-et-Garonne, vous propose différentes randonnées équestres et pédestres. Les cavaliers devront présenter obligatoirement soit leur licence FFE ou soit remplir la fiche d’inscription. Possibilité de rester manger sur place. Association Lo Viltage ©loviltage

