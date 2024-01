Randonnée équestre et pédestre Salle des fêtes Bourgougnague, dimanche 3 mars 2024.

Randonnée équestre et pédestre Salle des fêtes Bourgougnague Lot-et-Garonne

L’association Lo Viltage, en partenariat avec le Groupement Randonneurs Équestres du Lot-et-Garonne, vous propose différentes randonnées équestres et pédestres. Les randonneurs parcourront 11 km. Les cavaliers auront le choix entre un parcours de 19 ou de 28 km et devront présenter obligatoirement soit leur licence FFE ou soit remplir la fiche d’inscription. Réservation avant le 29 février. Possibilité de rester manger sur place. EUR.

Salle des fêtes 1 Place de la mairie

Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 07:30:00

fin : 2024-03-03



L’événement Randonnée équestre et pédestre Bourgougnague a été mis à jour le 2024-01-23 par OT du Pays de Lauzun