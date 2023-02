Randonnée équestre en étoile Equi-Libra, 8 avril 2023, Normier .

Randonnée équestre en étoile

1, rue de la Fontaine Equi-Libra Normier Cote-d’Or Equi-Libra 1, rue de la Fontaine

2023-04-08 – 2023-04-10

Equi-Libra 1, rue de la Fontaine

Normier

Cote-d’Or

Ce type de randonnée est dédiée à tous les amoureux du cheval qui veulent un week-end sportif mais reposant. Vous vous installez dans le même gîte confortable pour plusieurs nuits et profitez de beaux moments en fin de journée pour visiter la région, découvrir son patrimoine et sa gastronomie.

Cette formule est aussi toute indiquée pour les groupes, couples ou familles puisque certains peuvent s’adonner à leur passion pour l’équitation en journée alors que d’autres suivront en vélo, réserveront d’autres activités alentours ou se reposeront!

Avec Equi-Libra, vous découvrirez l’Auxois et sa richesse grâce à mes chevaux d’endurance, généreux et expérimentés. Je fournis un pique-nique épicurien mais léger, avec des produits de locaux et de saison. Nous pouvons aussi nous arrêter dans un petit restaurant à midi.

Voici, au choix les journées que nous pourrons réaliser au départ de la ferme :

– Soussey sur Brionne : Une belle et longue journée en partie le long du canal de Bourgogne avec pause de midi au dessus du village de Soussey et la possibilité de visiter le château avant un retour par les plateaux et la ferme des Thillots

– Camp de Myard ; Journée d’intensité moyenne, nous montons sur le plateau au dessus de Saint Thibault pour découvrir le Camp de Myard (vestiges néolithiques) à cheval avant de faire une pause dans un joli vallon ombragé et de redescendre dans la plaine de Normier

– Mont Saint Jean : Belle journée sportive avec chemins en sous bois sur le plateau de Charny avec passage à la source de Mont Saint Jean. Pause au pied du château ou au site archéologique selon le parcours choisi et la forme des participants.

– Château de Chailly : Grosse journée à cheval direction plein sud pour aller manger et/ou boire un verre au très chic hôtel-golf du château de Chailly.

– Blancey : Un belle journée variée avec panorama sur l’Auxois, longs galops sur de belles pistes herbeuses et visite de la chèvrerie de Blancey avec petite dégustation en sus!

– La Motte Ternant : Une grosse matinée à travers le paysage ouvert mais vallonée de l’Auxois, un aperçu du Morvan au loin, une pause dans un charmant petit restaurant local et un retour plus cool via le plateau de Charny.

– Butte de Thil : Belle journée avec dénivelé et points de vue variés pour atteindre la « sentinelle de l’Auxois », tour du 12e siècle qui surplombe la région ainsi que la collégiale de Thil.

– Saint Colombe : Après avoir longé le canal de Bourgogne et emprunté une partie du Bibracte-Alesia, nous faisons la pause dans le verger du château et visitons l’exposition de l’association Arcade-design à la campagne

– Le Moulin du Foulon : Une journée roulante en aller-retour, à travers les prés pour longer la Brenne et arriver à la pause au pied du moulin. Nous profitons de la fraîcheur de la rivière et d’une visite du moulin avant de rentrer.

Equi-Libra 1, rue de la Fontaine Normier

dernière mise à jour : 2023-02-16 par