Randonnée équestre du Maréchal-Ferrant La Chapelle-Saint-Laurent, 19 juin 2022, La Chapelle-Saint-Laurent.

Randonnée équestre du Maréchal-Ferrant Salle Omnisport Pierre de Coubertin Route de Bressuire La Chapelle-Saint-Laurent

2022-06-19 08:00:00 – 2022-06-19 16:00:00 Salle Omnisport Pierre de Coubertin Route de Bressuire

La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Sèvres La Chapelle-Saint-Laurent

10 EUR Randonnée équestre (cavaliers et attelages) et VTT proposant 2 circuits d’environ 22 et 29 km.

Les papiers des chevaux devront être présentés ( puces et vaccins à jour).

Café d’accueil et ravitaillement sur le circuit.

+33 6 79 40 84 05

@marjorie-germaneau

dernière mise à jour : 2022-04-15 par