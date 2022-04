Randonnée équestre de 6 jours Normier, 6 juin 2022, Normier.

Randonnée équestre de 6 jours Normier

2022-06-06 – 2022-06-11

Normier Côte-d’Or Normier

EUR 980

Voici mon leitmotiv à l’heure de créer « Equi-Libra » et de poser mes valises dans la magnifique ferme familiale des Templiers, à Normier (Bourgogne, Côte d’Or).

Naturellement, après 10 années à guider des randonnées dans le Mercantour, le Vercors, les Cévennes et à voyager à travers l’Argentine et dans la cordillère des Andes, je m’adresse à vous les cavaliers d’extérieur, propriétaire ou non de votre compagnon. Vous les cavaliers épris de découverte, de liberté et de partage.

Je propose des balades et randonnées plutôt dynamiques ou culture et gastronomie prennent toute leur place ( diantre, nous sommes en Bourgogne!). J’ouvre une pension équine, effectue des débourrages respectueux de la nature du cheval et dispense des soins énergétiques (mélange de techniques de réequilibrage, reiki, biokinésiologie et communication animale).

Cavalier dilettante ou assidu, amateur éclairé, je crois que les cavaliers d’extérieur sont nombreux à souhaiter progresser dans leur pratique sans pression, à viser carrément l’autonomie ou à vouloir réaliser un rêve de voyage équestre. Equi-Libra offre la possibilité à chacun, à son rythme, de se former aux techniques de randonnée par le biais de formations ponctuelles (stages autour du secourisme équin, maréchalerie de base, élaboration d’un itinéraire etc…) et à une mise en pratique encadrée par une professionnelle.

J’ai choisi d’avoir un troupeau de taille réduite ce qui me permet d’apporter la meilleure attention possible à chacun. Cavalière d’endurance dans l’âme, j’ai travaillé avec de nombreux professionnels et suis qualifiée plusieurs fois en 160 km, mes compagnons équins sont logiquement issus de cette discipline, grands habitués à l’extérieur, leur carrière est devant ou derrière eux. Ils sont sensibles, proches de l’homme, endurants, équilibrés et généreux.

Nous vous attendons pour partager de belles aventures ensemble!

julie.meignen@gmail.com http://www.esprit-equililbra.com/

Normier

