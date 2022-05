Randonnée équestre: Caudebec-en-Caux

Randonnée équestre: Caudebec-en-Caux, 12 juin 2022, . Randonnée équestre: Caudebec-en-Caux

2022-06-12 08:30:00 08:30:00 – 2022-06-12 17:30:00 17:30:00 La structure équestre propose une randonnée d’une journée autour de Caudebec-en-Caux aux côtés d’Elodie, accompagnatrice de tourisme équestre. 8h30 : Rendez-vous à la structure à Beuzevillette.

Vers midi, pique-nique tiré du sac.

