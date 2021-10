Beuzevillette Beuzevillette Beuzevillette, Seine-Maritime Randonnée équestre Beuzevillette Beuzevillette Catégories d’évènement: Beuzevillette

Beuzevillette Seine-Maritime Beuzevillette C’est une randonnée d’environ 15km qui passera par le Bois de Beuzevillette, Vallée de la Fontaine Murée, Abbaye du Valasse.

Puis retour par Le Becquet, Bois de la Réserve, Lintot, Beuzevillette.

+33 6 25 50 30 18 http://www.lescavaliersdufeugres.fr/

