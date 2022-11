Randonnée équestre au profit de l’AFM Angliers Angliers Catégories d’évènement: Angliers

Vienne

Randonnée équestre au profit de l’AFM Angliers, 3 décembre 2022, Angliers. Randonnée équestre au profit de l’AFM

Angliers Vienne

2022-12-03 – 2022-12-03 Angliers

Vienne Angliers 15 EUR randonné équestre (cavaliers et attelages) 25km.

départ : pavillon du Québec randonné équestre (cavaliers et attelages) 25km.

départ : pavillon du Québec +33 6 72 50 79 00 EQUILIBERTE equiliberté

Angliers

dernière mise à jour : 2022-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Angliers, Vienne Autres Lieu Angliers Adresse Angliers Vienne Ville Angliers lieuville Angliers Departement Vienne

Angliers Angliers Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angliers/

Randonnée équestre au profit de l’AFM Angliers 2022-12-03 was last modified: by Randonnée équestre au profit de l’AFM Angliers Angliers 3 décembre 2022 Angliers Angliers Vienne vienne

Angliers Vienne