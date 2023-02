Randonnée Equestre au gascou Lalbenque Catégories d’Évènement: Lalbenque

Lot

Randonnée Equestre au gascou, 19 mars 2023, Lalbenque
Lieu-dit Le Gascou Lalbenque Lot

2023-03-19 08:30:00

Lot 10 EUR Nous profiterons une dernière fois de la cheminée avant d’explorer des contrées plus variées pour la randonnée printanière du mois d’avril.

Le rendez-vous est donné à tous les cavaliers et leurs chevaux dimanche matin à 8h30, pour le petit déjeuner à la grange du Gascou, chez Patrice Cubaynes, à Lalbenque.

Nous partirons ensuite pour une balade de 20 – 25 kilomètres sur les sentiers environnants, avant de rejoindre le quartier général et le cuisinier officiel pour un repas convivial !

Réservations, au plus tard le 9 mars L’association des randonnées équestres des truffières vous propose une randonnée équestre suivi d’un repas -©pixabay

Lalbenque

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

