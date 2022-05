Randonnée équestre à Vaylats par l’Association des Randonnées Equestres des Truffières Vaylats Vaylats Catégories d’évènement: Lot

Vaylats Lot Vaylats Lot 15 EUR Réservation impérativement avant le 5 mai auprès de Patrice Cubaynes au 06.78.92.47.71, ou à l’adresse mail suivante: aret.lalbenque@gmail.com Même si l’ARET veille à l’organisation de votre randonnée, en aucun cas elle ne peut vous assurer une couverture des risques. Vous devez donc obligatoirement contracter une assurance individuelle. Le port du casque est vivement conseillé. Le rendez-vous est donné à tous les cavaliers et leurs chevaux dimanche matin à 8h30, pour le petit déjeuner à Vaylats au 1151, lieu-dit “Sindou” chez Mathilde et Quentin. (A la sortie de Vaylats, petite route indiquée “Sindou”).

Mathilde nous a préparé un circuit de 23 kilomètres sur la matinée, passant par Lacornière, les Phosphatières du Cloup d’Aural, les Bories Hautes et enfin le Mas de Larché avant de rejoindre notre point de départ.

+33 6 78 92 47 71

