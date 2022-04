Randonnée équestre à Sauzet Sauzet Sauzet Catégories d’évènement: Lot

Sauzet Lot Sauzet 15 20 EUR Le rendez-vous est donné à tous les cavaliers et leurs chevaux dimanche matin à 8h30, pour le petit déjeuner. Le point de départ est situé en bordure de la D656 en venant de Villesèque, à l’intersection du lieu dit Piécourt, 1km à droite avant d’arriver à Sauzet ; vous verrez du ruban blanc de clôture. Vous ferez une boucle d’environ 25 km sur la matinée. Vous serez accueillis par Sophie et Marc qui vous invitent à découvrir leurs chemins de randonnées. Au retour, Gérard vous préparera un pique-nique amélioré.

L'association des Randonnées Equestres de Truffières vous propose de participer à une randonnée pique-nique pour vous et vos chevaux. +33 6 78 92 47 71

Réservations impérativement avant le 7 avril 2022 auprès de Patrice Cubaynes au 06.78.92.47.71, ou à l’adresse aret.lalbenque@gmail.com Même si l’ARET veille à l’organisation de votre randonnée, en aucun cas elle ne peut vous assurer une couverture des risques. Vous devez donc obligatoirement contracter une assurance individuelle. Le port du casque est vivement conseillé. CJMM

