Randonnée épicurienne et sportive « Les anis de Flavigny »

1 Rue de la Fontaine Normier Côte-d'Or

2023-04-01 – 2023-11-12

Côte-d’Or Normier EUR 500 600 Cette randonnée de 3 jours est une immersion dans l’histoire, la gastronomie et la culture de la Bourgogne, un territoire de jonction entre le nord et le sud. Nous cheminerons sur le tracé historique que les Eduens ont emprunté pour tenter de sauver leur chef Vercingetorix à Alesia, monterons sur les plateaux de l’Auxois qui offrent tour à tour des paysages ouverts et vallonnés où l’on voit à perte de vue ou de belles forêts de feuillus où ombrage et bon terrain permettent des allures. Les nombreux villages aux maisons en pierre de Bourgogne, sont lovés aux creux des vallons à proximité de belles rivières et des châteaux médievaux! A Flavigny sur Ozerain, nous poserons nos valises durant 2 nuits dans un gîte charmant. Nous pourrons ainsi mieux découvrir les environs et choisir de visiter la célèbre fabrique des anis, un élevage d’escargot, faire balade à cheval vers le site d’Alésia, la statut de Vercingétorix et les camps de César, découvrir le Château de Bussy Rabutin le courtisan-poête tombé en disgrâce ou s’initiatier au Mountain Trail. Le programme du jour 2 peut se décider sur mesure, en dégustant une bière brassée au village ou un petit vin des vignes locales. Mes chevaux d’endurance, dynamiques, proches de l’homme et expérimentés sauront vous faire apprécier le voyage! esprit.equilibra@gmail.com http://www.esprit-equilibra.com/ Normier

