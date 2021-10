Entrecasteaux Entrecasteaux Entrecasteaux, Var Randonnée Entrecasteaux Entrecasteaux Catégories d’évènement: Entrecasteaux

Var

**Dimanche 28 novembre 2021** Randonnée Entrecasteaux La Chapelle Sainte Anne 14 km de distances et 280 m de dénivelés Organisée par l’association Le Godillot Gourmand de Solliès-Ville Animateur : Jean-Christophe 06 24 94 91 57 [legodillot.gourmand@gmail.com](http://mailto:legodillotgourmand@gmail.com) [http:/legodillotgourmand.blogspot.com](http://http:/legodillotgourmand.blogspot.com) * En cas de suspicion ou de symptôme de maladie s’abstenir de venir. * Consignes sécurité covid-19 Penser à prendre vos masques et vos gels hydro alcooliques/adapter vitesse de progression : 2m entre chaque pratiquants/petits groupes de 6/ kit sanitaire covid-19 personnel composé de : 1 masque, gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes pour les surfaces et matériels, 1 sac poubelle. Entrecasteaux Entrecasteaux Entrecasteaux Entrecasteaux Var

