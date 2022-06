Randonnée entre Pont-Croix et Pouldavid Douarnenez Douarnenez Catégories d’évènement: Douarnenez

Finistère Douarnenez Randonnée dans le cadre des Chemins de Compostelle. Départ de Pont-Croix le matin (vers 10h, à confirmer) et arrivée à l’église St Jacques de Pouldavid. Ouvert à tous. Visite commentée de l’église St Jacques après la marche vers 17h. Penser à une solution de transport pour le retour. +33 6 64 64 02 24 Randonnée dans le cadre des Chemins de Compostelle. Départ de Pont-Croix le matin (vers 10h, à confirmer) et arrivée à l’église St Jacques de Pouldavid. Ouvert à tous. Visite commentée de l’église St Jacques après la marche vers 17h. Penser à une solution de transport pour le retour. Douarnenez

