Randonnée entre plages et dunes

2022-08-25 10:00:00 – 2022-08-25 17:00:00 Partez en compagnie d’un guide pour découvrir les dunes de Keremma. Pour la fin de la journée, elles n’auront plus de secret pour vous. Prévoir son pique-nique. Durée : 5h00 minimum. 10 kms. Difficulté : facile. nSur réservation à la Maison des dunes au 02.98.61.69.69. Partez en compagnie d’un guide pour découvrir les dunes de Keremma. Pour la fin de la journée, elles n’auront plus de secret pour vous. Prévoir son pique-nique. Durée : 5h00 minimum. 10 kms. Difficulté : facile. nSur réservation à la Maison des dunes au 02.98.61.69.69. dernière mise à jour : 2022-05-12 par

