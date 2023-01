Randonnée entre Pierrefitte-sur-Loire et la Loire Pierrefitte-sur-Loire Pierrefitte-sur-Loire Catégories d’Évènement: Allier

Pierrefitte-sur-Loire

Randonnée entre Pierrefitte-sur-Loire et la Loire Pierrefitte-sur-Loire, 19 mars 2023, Pierrefitte-sur-Loire . Randonnée entre Pierrefitte-sur-Loire et la Loire Place de l’église Pierrefitte-sur-Loire Allier

2023-03-19 10:00:00 10:00:00 – 2023-03-19 11:00:00 11:00:00 Pierrefitte-sur-Loire

Allier EUR 3 3 Randonnée de 6 et 10 km, collation offerte aux participants. tourisme@interco-abl.fr +33 4 70 34 61 31 http://www.tourisme.interco-abl.fr/ Pierrefitte-sur-Loire

dernière mise à jour : 2023-01-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Pierrefitte-sur-Loire Autres Lieu Pierrefitte-sur-Loire Adresse Place de l'église Pierrefitte-sur-Loire Allier Ville Pierrefitte-sur-Loire lieuville Pierrefitte-sur-Loire Departement Allier

Pierrefitte-sur-Loire Pierrefitte-sur-Loire Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierrefitte-sur-loire/

Randonnée entre Pierrefitte-sur-Loire et la Loire Pierrefitte-sur-Loire 2023-03-19 was last modified: by Randonnée entre Pierrefitte-sur-Loire et la Loire Pierrefitte-sur-Loire Pierrefitte-sur-Loire 19 mars 2023 Allier Pierrefitte-sur-Loire Place de l'église Pierrefitte-sur-Loire Allier

Pierrefitte-sur-Loire Allier