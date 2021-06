Eymet Eymet Dordogne, Eymet Randonnée enfants / parents – Château de Bridoire Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Randonnée enfants / parents – Château de Bridoire Eymet, 19 juin 2021-19 juin 2021, Eymet. Randonnée enfants / parents – Château de Bridoire 2021-06-19 – 2021-06-19

Balade au bas du château de Bridoire, environ 2 à 3 km, (chemins ombragés et frais). La randonnée est encadrée par Yannick LENGLET, spécialiste guide nature qui nous amène à la découverte de la nature, des insectes aquatiques et du « peuple de l'herbe » : tout un monde !!!… RDV devant la mairie à 9h15 dans le parc Gabriel Forestier puis départ en voiture vers le lieu de randonnée Accessible à tous, enfants à partir de 6 ans accompagnés.

