Doubs EUR 5 5 Les Lutins & les gnomes n’aiment pas que les enfants s’ennuient !!! Alors au cours de cette sortie, vous partirez à la rencontre de Séverin le vieux lutin des bois… Au travers des cabanes et en utilisant la « carte magique » vous découvrirez peut être le secret qui a lié le destin des gnomes à celui des hommes jusqu’à nos jours.

Durée : 1h30

Dénivelé : 50m.

Distance : 3km.

Réservation obligatoire aux caisses de Métabief.

