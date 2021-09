Métabief Métabief Doubs, Métabief Randonnée enfant – A la découverte de la nature Métabief Métabief Catégories d’évènement: Doubs

Métabief

Randonnée enfant – A la découverte de la nature 2021-09-18

Métabief Doubs EUR 6 Les enfants (accompagnés d’un parent) partent, avec un guide, à la découverte du secret des Gnomes le chemin ludique tout en s’amusant.

Durée : 2h.

Dénivelé : 50m.

Distance : 3km.

Les enfants (accompagnés d'un parent) partent, avec un guide, à la découverte du secret des Gnomes le chemin ludique tout en s'amusant.

Durée : 2h.

Dénivelé : 50m.

Distance : 3km.

Réservation obligatoire aux caisses de Métabief. contact@smmo-metabief.com +33 3 81 49 20 00 http://www.station-metabief.com/

Durée : 2h.

Dénivelé : 50m.

Distance : 3km.

Réservation obligatoire aux caisses de Métabief.

