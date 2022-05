Randonnée Enduro Moto Club du Carladez Thérondels Thérondels Catégories d’évènement: Aveyron

Thérondels

Randonnée Enduro Moto Club du Carladez Thérondels, 7 mai 2022, Thérondels. Randonnée Enduro Moto Club du Carladez Lotissement la Fontaine Thérondels

2022-05-07 – 2022-05-07

Lotissement la Fontaine Thérondels Aveyron Thérondels EUR Parcours balisé de 130km (au choix soft ou hard).

Départ à 8h30 à Pleau 12600 Brommat.

Rando + Café du matin + Repas du soir à 45€.

Café du matin + repas du soir accompagnateur à 15€. Date limite des engagements: le 1er Mai 2022.

Le nombre maximum de participants sera limité à 200 pilotes. Pour le repas du midi, superette et bistro disponibles à côté du ravitaillement, à votre charge. Randonnée moto enduro sur un parcours de 130km avec une spéciale. Parcours balisé de 130km (au choix soft ou hard).

Départ à 8h30 à Pleau 12600 Brommat.

Rando + Café du matin + Repas du soir à 45€.

Café du matin + repas du soir accompagnateur à 15€. Date limite des engagements: le 1er Mai 2022.

Le nombre maximum de participants sera limité à 200 pilotes. Pour le repas du midi, superette et bistro disponibles à côté du ravitaillement, à votre charge. OFFICE DE TOURISME DU CANTON DE MUR DE BARREZ

Lotissement la Fontaine Thérondels

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Thérondels Autres Lieu Thérondels Adresse Lotissement la Fontaine Ville Thérondels lieuville Lotissement la Fontaine Thérondels

Thérondels Thérondels https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/therondels/

Randonnée Enduro Moto Club du Carladez Thérondels 2022-05-07 was last modified: by Randonnée Enduro Moto Club du Carladez Thérondels Thérondels 7 mai 2022

Thérondels