Randonnée pédestre accompagnée par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de l'Oise, en partenariat avec la Communauté de Communes de la Picardie Verte. nEn chemin, le SIVT proposera une animation autour des secrets de la rivière, ses habitants et son fonctionnement. Possibilité de se garer (si beau temps) sur la place enherbé, rue de Berlure, après l'église. Programme : Boucle de 12 km : Départ à 9h00, pause en chemin pour une animation du SIVT. Arrivée prévue à 12h30. Boucle de 9,5 km : Départ à 9h15, pause en chemin pour une animation du SIVT. Arrivée prévue à 12h15. oise@ffrandonnee.fr +33 7 66 85 33 15 https://www.randonneeoise60.org/

