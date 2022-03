RANDONNEE EN VELO ELECTRIQUE La Vôge-les-Bains La Vôge-les-Bains Catégories d’évènement: La Vôge-les-Bains

Vosges

RANDONNEE EN VELO ELECTRIQUE La Vôge-les-Bains, 5 avril 2022, La Vôge-les-Bains. RANDONNEE EN VELO ELECTRIQUE La Vôge-les-Bains

2022-04-05 14:30:00 – 2022-04-05 17:00:00

La Vôge-les-Bains Vosges La Vôge-les-Bains Vosges 18 EUR TOUS EN SELLE ! Sillonnez notre belle campagne au guidon d’un vélo électrique. Fabriqués dans les Vosges par Moustache, nos vélos sont équipés d’un moteur et d’une batterie, et permettent de rouler sans effort, Après un temps de prise en main, partez à la découverte de notre secteur… avec la lenteur qui définit la beauté des paysages et fait de votre itinéraire…une aventure ! Réservation à l’office de tourisme jusqu’à midi. Places limitées. Tarif 18€ Prix incluant location et accompagnement. Certificat médical recommandé. Vous avez votre propre vélo ? Vous êtes le bienvenu au tarif préférentiel de 5€. Prévoir de l’eau et une tenue adaptée selon météo. tourisme.lavogelesbains@epinal.fr +33 3 29 36 31 75 http://www.tourisme-epinal.fr/ PIXABAY

La Vôge-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-03-17 par OT EPINAL ET SA REGION

Détails Catégories d’évènement: La Vôge-les-Bains, Vosges Autres Lieu La Vôge-les-Bains Adresse Ville La Vôge-les-Bains lieuville La Vôge-les-Bains Departement Vosges

La Vôge-les-Bains La Vôge-les-Bains Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-voge-les-bains/

RANDONNEE EN VELO ELECTRIQUE La Vôge-les-Bains 2022-04-05 was last modified: by RANDONNEE EN VELO ELECTRIQUE La Vôge-les-Bains La Vôge-les-Bains 5 avril 2022 La Vôge-les-Bains Vosges

La Vôge-les-Bains Vosges