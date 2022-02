RANDONNÉE EN TROTTINETTES ÉLECTRIQUES ET DÉGUSTATION DES VINS DU MAS D’AMILE Montpeyroux Montpeyroux Catégories d’évènement: Hérault

Montpeyroux

RANDONNÉE EN TROTTINETTES ÉLECTRIQUES ET DÉGUSTATION DES VINS DU MAS D’AMILE Montpeyroux, 19 mars 2022, Montpeyroux. RANDONNÉE EN TROTTINETTES ÉLECTRIQUES ET DÉGUSTATION DES VINS DU MAS D’AMILE Montpeyroux

2022-03-19 – 2022-03-19

Montpeyroux Hérault Montpeyroux EUR 45 45 Le Mas d’Amile organise au départ du domaine en partenariat avec Trot’Evasion une randonnée de 2 h en trottinettes électriques tout-terrain dans les vignes, autour du village et jusqu’à la forteresse médiévale, le Castellas de Montpeyroux puis une dégustation des vins du domaine accompagnée d’un grignotage champêtre. 2h de balade en trottinette électrique tout-terrain dans les vignes, autour du village et jusqu’à la forteresse médiévale, le Castellas de Montpeyroux.

Suivi d’une dégustation des vins du Mas d’Amile au domaine accompagnée d’un grignotage champêtre. +33 6 13 08 18 13 Le Mas d’Amile organise au départ du domaine en partenariat avec Trot’Evasion une randonnée de 2 h en trottinettes électriques tout-terrain dans les vignes, autour du village et jusqu’à la forteresse médiévale, le Castellas de Montpeyroux puis une dégustation des vins du domaine accompagnée d’un grignotage champêtre. Montpeyroux

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpeyroux Autres Lieu Montpeyroux Adresse Ville Montpeyroux lieuville Montpeyroux Departement Hérault

Montpeyroux Montpeyroux Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpeyroux/

RANDONNÉE EN TROTTINETTES ÉLECTRIQUES ET DÉGUSTATION DES VINS DU MAS D’AMILE Montpeyroux 2022-03-19 was last modified: by RANDONNÉE EN TROTTINETTES ÉLECTRIQUES ET DÉGUSTATION DES VINS DU MAS D’AMILE Montpeyroux Montpeyroux 19 mars 2022 Hérault Montpeyroux

Montpeyroux Hérault