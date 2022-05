Randonnée en trottinette électrique Pontrieux Pontrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pontrieux

Randonnée en trottinette électrique Pontrieux, 21 juin 2022, Pontrieux. Randonnée en trottinette électrique Pontrieux

2022-06-21 – 2022-06-21

Pontrieux Côtes d’Armor Pontrieux Venez découvrir Pontrieux à travers une activité ludique et fun, la trottinette électrique tout terrain ! Encadré par un guide diplômé d’état, vous découvrirez les incontournables de la Petite Cité de Caractère®. Grâce à nos partenaires dégustation, vous aurez la chance de goûter aux produits locaux (huîtres, chocolat, terrines, bière). Pantalon, chaussures fermées, haut manches longues fortement conseillés. À partir de 12 ans. +33 6 21 36 03 45 https://trottinbzh.ellohaweb.com/ Venez découvrir Pontrieux à travers une activité ludique et fun, la trottinette électrique tout terrain ! Encadré par un guide diplômé d’état, vous découvrirez les incontournables de la Petite Cité de Caractère®. Grâce à nos partenaires dégustation, vous aurez la chance de goûter aux produits locaux (huîtres, chocolat, terrines, bière). Pantalon, chaussures fermées, haut manches longues fortement conseillés. À partir de 12 ans. Pontrieux

dernière mise à jour : 2022-05-13 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pontrieux Autres Lieu Pontrieux Adresse Ville Pontrieux lieuville Pontrieux Departement Côtes d’Armor

Pontrieux Pontrieux Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontrieux/

Randonnée en trottinette électrique Pontrieux 2022-06-21 was last modified: by Randonnée en trottinette électrique Pontrieux Pontrieux 21 juin 2022 Côtes-d’Armor pontrieux

Pontrieux Côtes d’Armor