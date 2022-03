Randonnée en soirée en sud Pays d’Auge – La Vespière La Vespière-Friardel La Vespière-Friardel Catégories d’évènement: Calvados

Randonnée en soirée en sud Pays d'Auge – La Vespière La Vespière-Friardel, 29 juillet 2022, La Vespière-Friardel.

2022-07-29 20:00:00 – 2022-07-29 22:00:00

La Vespière-Friardel Calvados

Le service animation de la ville d'Orbec vous propose un programme de randonnées accompagnées, à thème ou pour les enfants du printemps à la fin de l'été. Cette randonnée nocturne de 10km vous permettra de découvrir les environs de la commune de La Vespière.

Sur réservation.

Conditions : être correctement chaussé, respecté l'inscription lorsque c'est mentionné, chien admis si tenus en laisse, merci d'arriver 5 à 10 min avant le départ, annulation possible si moins de 4 personnes ou en cas d'alerte météo. Respect des gestes barrière et de distanciation.

secretariat@orbec.fr +33 2 31 61 12 35

