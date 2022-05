Randonnée en soirée avec les Marcheurs de Pen ar Bed Brélès Brélès Catégories d’évènement: Brélès

Brélès Finistère Brélès Circuit mer et campagne en soirée. Durée 2h30 – 10kms. Rendez-vous à 20h place de l’église à Brélès. +33 2 98 04 35 42 Circuit mer et campagne en soirée. Durée 2h30 – 10kms. Rendez-vous à 20h place de l’église à Brélès. Brélès

