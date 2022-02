RANDONNÉE EN MARCHE AFGHANE – FORÊT DE BEAULIEU & COTEAUX DU LAYON Chalonnes-sur-Loire, 13 mars 2022, Chalonnes-sur-Loire.

RANDONNÉE EN MARCHE AFGHANE – FORÊT DE BEAULIEU & COTEAUX DU LAYON Chalonnes-sur-Loire

2022-03-13 – 2022-03-13

Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire Chalonnes-sur-Loire

EUR 27 Vous aimez marcher et ressentez le besoin de prendre du temps pour vous en nature ?

En Marche Afghane, la respiration rythmée et consciente permet d’obtenir des bénéfices plus importants que la marche seule : revitalisante, apaisante et performante cette marche s’adapte aux besoins de chacun.

Pratiquée en silence, il s’agit d’une méditation active, un acte de « marcher vers soi », une invitation à célébrer le souffle et élargir son expérience de la respiration.

C’est ainsi l’occasion de profiter de l’environnement naturel avec des sensations nouvelles.

Je vous retrouve pour cet itinéraire de 10km alternant forêt et vignoble, au départ de Beaulieu s/Layon.

Groupe de 6 personnes pour un accompagnement individualisé.

Randonnée de 10km alliant le plaisir de la marche et de la respiration

karinechardon.49@gmail.com +33 6 18 42 45 17 http://marcherrespirerennature.com/

dernière mise à jour : 2022-02-25 par