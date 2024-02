Randonnée en kayak vers la Pointe du Hoc Quai Henri Crampon Grandcamp-Maisy, samedi 17 août 2024.

Randonnée en kayak vers la Pointe du Hoc Quai Henri Crampon Grandcamp-Maisy Calvados

La Pointe du Hoc comme vous ne l’avez jamais vue ! Embarquez en kayak pour découvrir autrement les falaises prises d’assaut par les Rangers, le matin du 6 juin 1944. Aujourd’hui, l’une des plus grandes colonies de Mouettes tridactyles de France y a élu domicile.

Prêt de combinaisons sur place. Sortie organisée selon les horaires des marées et sous réserve de conditions météo favorables.

Sortie pour adultes et enfants de plus de 16 ans accompagnés

Réservation obligatoire.

(5km/2h30) Niveau 2

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-17 09:00:00

fin : 2024-08-17 11:30:00

Quai Henri Crampon Ecole de voile intercommunale CAP 21

Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

