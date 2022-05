Randonnée en kayak vers la Pointe du Hoc Ecole de voile intercommunale CAP 21

Randonnée en kayak vers la Pointe du Hoc Ecole de voile intercommunale CAP 21, 9 juillet 2022, . Randonnée en kayak vers la Pointe du Hoc

du samedi 9 juillet au samedi 27 août à Ecole de voile intercommunale CAP 21

Depuis le bas de l’abrupte falaise, Eric, votre guide, vous relatera les procédés déployés par les Rangers pour prendre ce point stratégique. Cette visite originale de la Pointe du Hoc sera aussi l’occasion pour vous de découvrir la richesse d’un littoral qui abrite aujourd’hui l’une des plus importantes colonies de mouettes tridactyles d’ Europe. Le fil conducteur ? Le plaisir d’évoluer sur un kayak en bord de mer, le long de la côte normande. Cette randonnée nautique est accessible à tous ceux qui savent nager, à partir de 13 ans. Pour profiter pleinement de cette sortie en mer, prévoyez, selon les conditions météorologiques, casquette, lunettes, crème solaire, coupe-vent, chaussures fermées… Assurément, vous en prendrez plein les yeux et repartirez avec le souvenir des anecdotes de votre moniteur diplômé. Alors, on prend date ?

Tarif de base 12,00€ Tarif réduit 20,00€ pour 2 pers./kayak double

Depuis le bas de l’abrupte falaise, Eric, votre guide, vous relatera les procédés déployés par les Rangers pour prendre ce point stratégique. Cette visite originale de la Pointe du Hoc sera aussi… Ecole de voile intercommunale CAP 21 Quai Henri Crampon,14450,GRANDCAMP-MAISY

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-09T15:30:00 2022-07-09T18:00:00;2022-07-23T15:00:00 2022-07-23T17:30:00;2022-07-30T12:00:00 2022-07-30T14:30:00;2022-08-06T13:30:00 2022-08-06T16:00:00;2022-08-13T12:00:00 2022-08-13T14:30:00;2022-08-20T13:30:00 2022-08-20T16:00:00;2022-08-27T11:00:00 2022-08-27T13:30:00

Détails Autres Lieu Ecole de voile intercommunale CAP 21 Adresse Quai Henri Crampon,14450,GRANDCAMP-MAISY lieuville Ecole de voile intercommunale CAP 21

Ecole de voile intercommunale CAP 21 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//