Randonnée en kayak sur la Touques Concept Sport Emotion, 10 avril 2022, .

Randonnée en kayak sur la Touques

du dimanche 10 avril au dimanche 23 octobre à Concept Sport Emotion

Concept Sport Emotion vous propose de descendre les méandres de la Touques sur un parcours de 8km entre Pont-l’Évêque et Saint-Martin-aux-Chartrains et découvrir les richesses naturelles de ce territoire du Calvados. La Touques est un fleuve côtier qui naît aux confins du pays d’Ouche, du pays d’Auge, du Perche et de la campagne d’Alençon, près de Champ-Haut (Orne). Elle baigne principalement la ville de Lisieux et se jette dans la Manche entre Deauville et Trouville-sur-Mer (Calvados). Son nom ancien, Algia, reste présent dans le pays d’Auge, pays normand que la Touques traverse. Cette randonnée est accessible à partir de 6 ans (adulte accompagnateur obligatoire) et dure deux heures. La formule comprend : Le matériel nécessaire et l’encadrement d’un moniteur diplômé d’État Équipement à prévoir : ▪ Des chaussures fermées pouvant aller dans l’eau (ex: vieille paires de tennis) ▪ Lunette de soleil ▪ Casquette ▪ Eau ▪ ⚠ Prévoir un masque Covid pour la navette RESERVATION EN LIGNE POSSIBLE

Tarif de base 30,00€ 2 adultes et un enfant de + 9 ans, réduction de 10% Tarif enfant 22,00€ 9 à 16 ans Gratuit – 9 ans accompagné par un adulte

Concept Sport Emotion Promenade des Planches,14360,TROUVILLE-SUR-MER



