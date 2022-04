Randonnée en kayak de mer : Un autre regard sur le littoral Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Randonnée en kayak de mer : Un autre regard sur le littoral Clohars-Carnoët, 23 avril 2022, Clohars-Carnoët. Randonnée en kayak de mer : Un autre regard sur le littoral RDV à la base nautique du Pouldu Place de l’Océan Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët Finistère La côte sauvage se découpe, déchiquetée par les embruns, parsemée de petites criques, de plages.

Une randonnée qui vous fera découvrir le port de Doëlan, les plages du Pouldu, et les recoins cachés de la côte… Durée : 2h

Distance : 6km

