Randonnée en fôret : entre l’Ourtau et le Berger Oloron-Sainte-Marie, 16 juillet 2022, Oloron-Sainte-Marie.

Randonnée en fôret : entre l’Ourtau et le Berger

Route Forestière de Laguns chemin de Laguns Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

2022-07-16 10:00:00 – 2022-07-16 14:00:00

EUR 0 0 L’association pour la Conservation du Cadre de vie d’Oloron et du Bager propose une sortie pédagogique en forêt pour découvrir ce qu’offre le sous-bois : reconnaître les essences forestières et les animaux qui habitent les forêts, comprendre la vie d’un arbre et le fonctionnement d’un bois. En longeant la rivière du l’Ourtau, encaissée entre d’immenses falaises calcaires, le public bénéficiera d’explications sur la ressource en eau et la richesse des espèces cachées dans son lit. Les accompagnateurs pourront faire apprécier la micro faune aquatique grâce à des jumelles

loupes mais aussi via des photos ou vidéos sur écran. Pique-nique sur place et inscription obligatoire par e-mail ou téléphone.

+33 6 95 75 30 40

chemin de Laguns Route Forestière de Laguns Oloron-Sainte-Marie

