La FFRandonnée35 vous donne rendez-vous le mardi 17 août à partir de 17h pour une randonnée dans la forêt de Villecartier. Randonnée ouverte à tous en partenariat avec les associations affiliées. Les inscriptions sont obligatoires et sont à retrouver sur le site HelloAsso (randonnées d'été) . https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-de-randonnee-pedestre-d-ille-et-vilaine/evenements/randonnees-d-ete

Détails Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Bazouges-la-Pérouse Adresse Ville Bazouges-la-Pérouse lieuville 48.48323#-1.56546