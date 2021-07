Les Pontets Les Pontets Doubs, Les Pontets Randonnée en conscience Les Pontets Les Pontets Catégories d’évènement: Doubs

Les Pontets

Randonnée en conscience Les Pontets, 6 juillet 2021 Saint Sorlin 7 rue du Turchet chez Stéphane BAUD

Les Pontets Doubs EUR 20 180 Objectif de l’activité : ressentir la simplicité du contact avec les éléments naturels pour sentir et observer, prendre le temps de voir la nature simplement

Déroulement d’une sortie : passage en foret, au bord de l’eau , sur un sentier un chemin, rester connecté, sensibilisé aux mouvements, à l’écosystème. La balade pour des marcheurs est ponctuée de pauses méditatives, d’observations, (de petits jeux pour les enfants) Randonnée en restant conscience du thème proposer, le vivre pleinement. Se connecter à notre environnement naturel. Vivre le moment présent pour se ressourcer. Sentir, observer, toucher, regarder, Approche sensorielle.

Durée d’une séance :6h.

