Randonnée en Canoë Base nautique des Grangettes Les Grangettes

Laissez-vous glisser au fil de l’eau à la découvertes des richesses exceptionnelles du lac de Saint-Point et son environnement. Avec un de nos moniteurs, vous partirez de la Base nautique des Grangettes découvrir les magnifiques roselières du bout du lac, les méandres du Doubs, les plus espèces de la faune et de la flore locale, ainsi que de splendides panoramas sur le Château de Joux et les montagnes jurassiennes. Uniquement en juillet-août sur réservation. Accessible à tous dès 6 ans (savoir nager est obligatoire).

Chaque année, nous sommes confrontés aux conséquences du réchauffement climatiques et à la baisse du niveau des cours d’eau. Selon les conditions météo, nous ne pouvons garantir la tenue de cette sortie sur la partie des méandres du Doubs. En revanche, nous pourrons vous proposer une alternative, uniquement sur le lac, à la découvertes des ses paysages, ses richesses et ses plus grands secrets… Contactez-nous sans hésiter pour en savoir plus ! 30 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 08:30:00

fin : 2024-08-02 12:00:00

Base nautique des Grangettes 19 Chemin du lac

Les Grangettes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Randonnée en Canoë Les Grangettes a été mis à jour le 2024-04-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS