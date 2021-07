Lalinde Lalinde Dordogne, Lalinde Randonnée en bord de Dordogne et forêts Lalinde Lalinde Catégories d’évènement: Dordogne

Lalinde

Randonnée en bord de Dordogne et forêts Lalinde, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Lalinde. Randonnée en bord de Dordogne et forêts 2021-07-21 08:30:00 – 2021-07-22 16:00:00

Lalinde Dordogne EUR 45 45 Deux jours de randonnée à travers le Périgord pourpre. 40 km de randonnée, conseillé pour les bons marcheurs. Venez découvrir les bords de Dordogne et les forêts depuis Lalinde jusqu’à Faux. Pique-nique, guide et nuitée compris. Deux jours de randonnée à travers le Périgord pourpre. 40 km de randonnée, conseillé pour les bons marcheurs. Venez découvrir les bords de Dordogne et les forêts depuis Lalinde jusqu’à Faux. Pique-nique, guide et nuitée compris. Deux jours de randonnée à travers le Périgord pourpre. 40 km de randonnée, conseillé pour les bons marcheurs. Venez découvrir les bords de Dordogne et les forêts depuis Lalinde jusqu’à Faux. Pique-nique, guide et nuitée compris. dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Lalinde Étiquettes évènement : Autres Lieu Lalinde Adresse Ville Lalinde lieuville 44.85004#0.77534

Évènements liés