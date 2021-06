Guérande Médiathèque - Centre culturel Athanor Guérande, Loire-Atlantique Randonnée écriture par Marie-Paule Guitton Médiathèque – Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Médiathèque – Centre culturel Athanor, le mardi 6 juillet à 09:30

A vos stylos et sacs à dos ! Marcher et écrire à partir des paysages traversés de Guérande, voilà le programme de cette belle journée. Circuit : Clis, boucle panoramique des marais – 12 km. 3h de marche, 3h d’écriture.

Tarif 30€, tarif réduit : 20€. Sur inscription. Annulation en cas de pluie.

