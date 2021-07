RANDONNÉE ÉCRITURE À SAILLÉ PAR MARIE-PAULE GUITTON Guérande, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Guérande.

RANDONNÉE ÉCRITURE À SAILLÉ PAR MARIE-PAULE GUITTON 2021-07-24 – 2021-07-24 Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne

Guérande 44350

Saillé, boucle des marais – 6,5 km – 2h de marche, 4h d’écriture

A vos stylos et sacs à dos ! Marcher et écrire à partir des paysages traversés de Guérande, voilà le programme de cette belle journée.

Tout l’été, la médiathèque vous propose des randonnées d’écriture à la (re)découverte des paysages guérandais. Le temps d’une journée, partez à la découverte de panoramas variés, à partir desquels vous serez invités à composer, sous le regard bienveillant de Marie-Paule Guitton, amoureuse des mots et du grand air, et animatrice d’ateliers d’écriture. Des marais salants, aux coteaux de Guérande, des chemins de campagne aux chaumières anciennes, des moulins aux fontaines, ces randonnées vous invitent à explorer autrement le territoire, en prenant le temps de regarder et de s’écouter.

Prévoir un pique-nique. Annulation en cas de pluie.

Inscription à la médiathèque : mardi: 15h – 19h ; mercredi et samedi: 10h – 12h30 et 13h30 – 18h ; jeudi et vendredi :15h – 18h

