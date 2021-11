Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye, Yonne Randonnée éco-responsable – Le Sentier Colette à Saint-Sauveur Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Catégories d’évènement: Saint-Sauveur-en-Puisaye

Randonnée éco-responsable – Le Sentier Colette à Saint-Sauveur Saint-Sauveur-en-Puisaye, 20 novembre 2021, Saint-Sauveur-en-Puisaye. Randonnée éco-responsable – Le Sentier Colette à Saint-Sauveur Place du Château Musée Colette (au pied des marches du Château) Saint-Sauveur-en-Puisaye

2021-11-20 10:00:00 – 2021-11-20 13:00:00 Place du Château Musée Colette (au pied des marches du Château)

Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne Saint-Sauveur-en-Puisaye 6 6 EUR A l’occasion de la Semaine européenne de Réduction des Déchets, retrouvons-nous pour une randonnée éco-responsable en Puisaye ! A travers la lecture de divers textes de Colette, éternelle amoureuse des bois de Puisaye, prenons conscience ensemble de la beauté de notre chère région, tout en ramassant les déchets qui peuvent la souiller.

