Randonnée éco-responsable au Lac du Bourdon Saint-Fargeau, 27 novembre 2021

Randonnée éco-responsable au Lac du Bourdon Reservoir du Bourdon Parking du Camping “La Calanque” Saint-Fargeau

2021-11-27 10:00:00 – 2021-11-30 13:00:00 Reservoir du Bourdon Parking du Camping “La Calanque”

Saint-Fargeau Yonne Saint-Fargeau

6 6 EUR A l’occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets, retrouvons-nous pour prendre soin de notre belle Puisaye !

Grâce à cette randonnée, apprenez à mieux connaître l’histoire de l’incontournable Lac du Bourdon et aidez-le à retrouver sa splendeur d’antan ; un parfait mélange entre patrimoine et écologie !

Sentier de 7km. Les sols peuvent être humides, veillez à être chaussés en conséquence. Des gants et des sacs poubelles seront distribués avant le départ. Réservation obligatoire.

Reservoir du Bourdon Parking du Camping “La Calanque” Saint-Fargeau

