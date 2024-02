RANDONNÉE ÉCO-CITOYENNE Beaupréau-en-Mauges, dimanche 7 avril 2024.

RANDONNÉE ÉCO-CITOYENNE Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Randonnée organisée par le Conseil Consultatif de La Chapelle du Genêt

Randonnée participative pour le ramassage des déchets de nos sentiers et du bourg.

Pour la valorisation de la biodiversité, au tri des déchets et à la sensibilisation des habitants de la commune déléguée et des communes environnantes aux nuisances occasionnées par les déchets sauvages.

Les enfants comme les adultes sont invités à participer à cette seconde édition.

Un apéritif sera offert par la commune aux participants et se terminera à nouveau par un pique-nique écocitoyen (à l’abri) où chacun apportera son repas dans des contenants réutilisables.

Le matériel est mis à disposition. Pour la sécurité chacun doit venir avec un gilet jaune et des chaussures adaptées à la marche. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 09:30:00

fin : 2024-04-07

Place de l’église

Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire conseilconsultatif.lachapelle@beaupreauenmauges.fr

L’événement RANDONNÉE ÉCO-CITOYENNE Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2024-02-15 par eSPRIT Pays de la Loire