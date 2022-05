Randonnée du Tourmalet Lau-Balagnas, 11 juin 2022, Lau-Balagnas.

Randonnée du Tourmalet LAU-BALAGNAS Complexe Sportif Lau Folies Lau-Balagnas

2022-06-11 17:00:00 – 2022-06-11 LAU-BALAGNAS Complexe Sportif Lau Folies

Lau-Balagnas Hautes-Pyrénées Lau-Balagnas

Départs proposés :

– Bagnères-de-Bigorre : accueil 9h à la mairie, départ 9h30.

– Lau-Balagnas : accueil 9h complexe sportif du Sailhet, départ 9h30

À noter : ces lieux et horaires de départ sont proposés et non obligatoires. Chaque cycliste est libre de son heure et lieu de départ pour converger vers le col du Tourmalet.

Le Département des Hautes-Pyrénées, la Commune de Bagnères-de-Bigorre, collectivités labellisées “Terre de Jeux 2024” et la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves, en cours de labellisation, décident d’organiser, le samedi 11 juin 2022, une randonnée cycliste intitulée “Tourmalet Terre de Jeux 2024”, sous l’égide du Comité Départemental Olympique et Sportif des Hautes-Pyrénées et d’Ambition Pyrénées, avec le soutien d’EDF “Une Rivière Un Territoire”.

+33 6 78 20 28 26 https://pyreneeschrono.fr/

Départs proposés :

– Bagnères-de-Bigorre : accueil 9h à la mairie, départ 9h30.

– Lau-Balagnas : accueil 9h complexe sportif du Sailhet, départ 9h30

À noter : ces lieux et horaires de départ sont proposés et non obligatoires. Chaque cycliste est libre de son heure et lieu de départ pour converger vers le col du Tourmalet.

LAU-BALAGNAS Complexe Sportif Lau Folies Lau-Balagnas

dernière mise à jour : 2022-05-16 par