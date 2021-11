Chatillon-sur-loire Mantelot Châtillon-sur-Loire Randonnée du tourisme vert Mantelot Chatillon-sur-loire Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire

Mantelot, le dimanche 10 juillet 2022 à 07:30

Les Randonneurs ligériens proposent la randonnée du tourisme vert au départ du site de Mantelot avec des parcours de 5, 10, 15 et 20 km. Départ de 7h30 jusqu’à 10h, chiens admis en laisse courte. Ravitaillement gourmand à l’arrivée. La randonnée du tourisme vert au départ de Mantelot : 5, 10, 15 et 20 km. Ravitaillement gourmand Mantelot Mantelot, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-10T07:30:00 2022-07-10T12:30:00

