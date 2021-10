Roujan Roujan Hérault, Roujan RANDONNEE DU TELÉTHON Roujan Roujan Catégories d’évènement: Hérault

Randonnée du Téléthon organisée par le Foyer rural de Roujan. Sortie pédestre autour de Roujan, le dimanche 21 novembre 2021. Deux circuits sont proposés à partir de la salle polyvalente : Départ à 9h30 pour le parcours de 8km à 10h30 pour celui de 6km. Participation à la marche 5€/personne. Un repas sera servi à l'issue de la randonnée 12€/personne (Pass sanitaire obligatoire: inscription au 04 67 24 87 09 et à la salle polyvalente le dimanche dès 8h30. l'intégralité des bénéfices sera reversée au Téléthon 2021.

