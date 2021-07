Hontanx Hontanx Hontanx, Landes Randonnée du Soir Hontanx Hontanx Catégories d’évènement: Hontanx

Landes

Randonnée du Soir Hontanx, 5 août 2021-5 août 2021, Hontanx. Randonnée du Soir 2021-08-05 18:30:00 – 2021-08-05

Hontanx Landes Hontanx 12 EUR – Grande boucle de 12 à 13 km : Départ à 18h30

– Petite boucle de 5 km : Départ à 19h45

Rendez-vous au Foyer Municipal de HONTANX à partir de 18h.

A l’issue de la rando :

Plateau repas : crudités/charcuterie, rôti de porc et son accompagnement, fromage, tartelette aux fruits.

Inscrivez-vous rapidement pour faciliter l’organisation avant le 01/08

dernière mise à jour : 2021-07-17

Détails Catégories d’évènement: Hontanx, Landes Étiquettes évènement : Autres Lieu Hontanx Adresse Ville Hontanx lieuville 43.82491#-0.27352