Ploudiry Ploudiry Finistère, Ploudiry Randonnée du soir à Ploudiry Ploudiry Ploudiry Catégories d’évènement: Finistère

Ploudiry

Randonnée du soir à Ploudiry Ploudiry, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Ploudiry. Randonnée du soir à Ploudiry 2021-07-27 20:00:00 – 2021-07-27 22:00:00 Parking de l’église Parking de l’Eglise

Ploudiry Finistère Ploudiry Le mardi soir du 6 juillet au 10 août à 20h, le groupe de randonneurs du plateau de Ploudiry vous propose une randonnée guidée et gratuite sur les chemins du plateau.

1h30 à 2h de marche.

Randonnée avec un guide : André Person

Rendez-vous Parking de l’église à Ploudiry +33 2 98 25 12 69 Le mardi soir du 6 juillet au 10 août à 20h, le groupe de randonneurs du plateau de Ploudiry vous propose une randonnée guidée et gratuite sur les chemins du plateau.

1h30 à 2h de marche.

Randonnée avec un guide : André Person

Rendez-vous Parking de l’église à Ploudiry dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Ploudiry Étiquettes évènement : Autres Lieu Ploudiry Adresse Parking de l'église Parking de l'Eglise Ville Ploudiry lieuville 48.32693#-4.16018