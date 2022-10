Randonnée du soir

Randonnée du soir, 26 août 2023, . Randonnée du soir



2023-08-26 17:30:00 17:30:00 – 2023-08-26 Familles rurales vous proposent une randonnée en soirée avec 3 parcours: 4, 8 et 14 km. Ravitaillement maison et pot de l’amitié à l’arrivée suivi d’un repas pour ceux qui le souhaitent. Randonnée pédestre avec possibilité de repas organisée par Familles Rurales. +33 6 83 05 81 25 ©PNR Brenne – VLM dernière mise à jour : 2022-10-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville